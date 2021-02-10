Специальной подготовки не требуется. Обучаться по каждой из наших программ может любой человек, имеющий среднее-специальное или высшее профессиональное образование.

Да, можете. Для получения диплома о проф. переподготовке необходимо иметь оконченное средне-специальное или высшее образование. Возможны 2 ситуации: 1. До окончания обучения осталось менее 6 месяцев: а. Вы предоставляете справку из вашего образовательного учреждения о том, что вы обучаетесь на соответствующей программе. б. Далее вы зачисляетесь в ООО "Международную Академию дополнительного профессионального образования". в. После получения вашего первого диплома (о средне-специальном или высшем образовании) вы направляете скан-копию в академию EDPRO. г. После сдачи итогового экзамена вы наравне с остальными слушателями получаете диплом о профессиональной переподготовке. 2. До окончания обучения осталось более 6 месяцев: а. Вы предоставляете справку из вашего образовательного учреждения о том, что вы обучаетесь на соответствующей программе. б. Далее вы зачисляетесь в ООО "Международную Академию дополнительного профессионального образования". в. После сдачи итогового экзамена вы получаете сертификат. г. После получения вашего первого диплома (о средне-специальном или высшем образовании) вы направляете скан-копию в академию EDPRO. д. ООО "Международная Академия дополнительного профессионального образования" оформляет для вас диплом о профессиональной переподготовке.

Экзамен по каждой из программ обучения можно сдать удаленно. Но у каждой программы свои особенности сдачи экзамена. Детально ознакомиться с процессом сдачи экзамена вы можете на страницах нашего сайта, посвященных описанию программ обучения.

Вопросы об обучении

Будут ли доступны лекции после окончания обучения? Обучение длится 6 месяцев.

А доступ ко всем обучающим материалам и записям стажировок у вас на 1,5 года.

Т.е. еще год после окончания обучения вы сможете детально изучать материал и возвращаться к нему при необходимости.

Кто будет отвечать на мои вопросы во время обучения? В качестве поддержки вас во время обучения будут сопровождать:

1) Кураторы – отвечают на ваши вопросы на обучающей платформе в рамках программы;

2) Преподаватели – вы сможете задать вопросы лично лекторам во время стажировок;

3) Общий чат студентов – в нем вы сможете обсуждать сложные моменты;

4) Техподдержка – поможет решить вопросы с оплатой, доступам к урокам и других техническим деталям.



Как проходит обучение? Обучение будет в двух форматах: онлайн и оффлайн

Онлайн:

Вы пройдете записанные видеолекции на платформе Геткурс. В личный кабинет вы сможете зайти как с компьютера, так и с планшета или телефона.

В личном кабинете вам будут доступны видео-лекции, но смотреть вы их сможете только постепенно: по мере сдачи промежуточных тестов по уже просмотренному материалу. Скорость прохождения тестов зависит от вас.

Оффлайн:

У вас будет 4 дня стажировки (обычно в субботу и воскресенье) 1 раз в квартал.

Обучение длится 2 квартала, поэтому 4 дня стажировки.

Практические занятия будут проводиться в Москве.

Присутствие на практических занятиях добровольное – вы сможете быть лично, а можете посмотреть запись.

Результативность при личном присутствии выше.

Можно ли оплатить обучение частями? Да, для вас доступны несколько вариантов беспроцентной рассрочки:

- От онлайн-академии EDPRO

- От банка “Тинькофф”

Список вариантов будет пополняться. Оставьте заявку и наш менеджер поможет вам выбрать наиболее выгодный вариант.



Есть ли у вас лицензия на осуществление образовательной деятельности?

Ваш диплом будет зарегистрирован в ФРДО — Федеральный реестр сведений документов об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении. Данный реестр формирует и ведет Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки на основании законов:

• ч. 9, 10 ст. 98, п. 2 ч. 15 ст. 107 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

• Постановление Правительства РФ от 26.08.2013 № 729 «О федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении».





ООО «Международная Академия дополнительного профессионального образования» имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности №040844 от 08.07.2020 г.Ваш диплом будет зарегистрирован в ФРДО — Федеральный реестр сведений документов об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении. Данный реестр формирует и ведет Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки на основании законов:• ч. 9, 10 ст. 98, п. 2 ч. 15 ст. 107 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;• Постановление Правительства РФ от 26.08.2013 № 729 «О федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении».

Какой документ я получу после окончания обучения? – Если на момент окончания обучения у вас не будет диплома о среднем профессиональном или высшем образовании, вы получите справку об обучении – сертификат по образцу, самостоятельно установленному исполнителем.

– Если на момент окончания обучения у вас будет высшее или среднее профессиональное, вы получите (или) диплом о профессиональной переподготовке.

Диплом без срока действия, вам не потребуется его регулярно подтверждать

