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Программы дополнительного образования и повышения квалификации

с выдачей диплома установленного образца

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Преподавателей-практиков
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+1500
Дипломированных выпускников

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сегодня

Вебинар "Как стать сексологом?" Вебинары Вебинар "Как стать сексологом?" 10 февраля 2021 / 19.00
Вебинар "Как стать высокооплачиваемым коучем?" Вебинары Вебинар "Как стать высокооплачиваемым коучем?" 10 февраля 2021 / 19.00
Вебинар "Инсулинорезистентность: как небольшие жировые отложения могут привести к онкологии" Вебинары Вебинар "Инсулинорезистентность: как небольшие жировые отложения могут привести к онкологии" 10 февраля 2021 / 19.00
Вебинар "Женское здоровье. Как правильно подготовиться к беременности и продлить молодость" Вебинары Вебинар "Женское здоровье. Как правильно подготовиться к беременности и продлить молодость" 10 февраля 2021 / 19.00
Открытая консультация "Секс как инструмент на пути к гармоничным отношениям" Открытая консультация Открытая консультация "Секс как инструмент на пути к гармоничным отношениям" 11 февраля 2021 / 19.00
Открытый урок "Омега-3: современный взгляд на эффективность" Открытые уроки Открытый урок "Омега-3: современный взгляд на эффективность" 11 февраля 2021 / 19.00
Вебинар "5 ошибок при создании своего курса" Вебинары Вебинар "5 ошибок при создании своего курса" 11 февраля 2021 / 19.00

Обучаясь в Академии вам
будет доступно

Мобильное
приложение
01

Вы можете смотреть уроки в отпуске или в дороге, задавать вопросы и проходить тесты прямо с телефона

Кураторы-
эксперты
02

На ваши вопросы в рамках курса отвечает практикующий специалист, который знает все тонкости профессии

Офлайн-
стажировка
03

Не обязательная, но очень полезная часть обучения. Помогает оценить свой прогресс и закрепить знания на практике

Помощь в поиске
клиентов
04

Программы обучения включают отдельный модуль по поиску и взаимодействию с клиентами. И мы помогаем с клиентами для первых консультаций

Возможности для
заработка
05

Вы получите фундаментальные знания и официальный диплом. Поэтому сможете законно стать частным консультантом или устроиться работать по специальности

Начните обучение в три простых шага
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Сильный преподавательский
состав

Иоланта Лангауэр
Иоланта Лангауэр
Превентивный нутрициолог
Специалист по немедикаментозному лечению.
Anti-age специалист.
Член Национального сообщества диетологов и Российского союза нутрициологов и диетологов.


Варвара Косова
Варвара Косова
Сертифицированный коуч, педагог, методолог
Коуч международной федерации ICF.
Коуч по радикальному прощению.
Сертифицированный бизнес-тренер.
Профессиональный педагог.
Ольга Эспираль
Ольга Эспираль
НЛП-практик, коуч
НЛП-практик, коуч.
Нейропсихолог.
Соционический коуч. Более 200 консультаций в год.
Ольга Братко
Ольга Братко
Сексолог
Сексолог. Семейный секс-терапевт. Член Всемирной Ассоциации позитивной и транскультуральной Психотерапии. Психолог-консультант в методе позитивной психотерапии. Автор тренингов и семинаров для родителей и подростков.
Павел Раков
Павел Раков
Психолог-практик с 25-летним стажем
Учредитель Международного Тренингового центра, предприниматель.
Тренер, создатель авторских методик по психологии успеха, личностному росту и межличностным отношениям.
Екатерина Альская
Екатерина Альская
Психолог-сексолог
Психолог-сексолог. Преподаватель авторских тренингов и специализированных курсов для женщин. Автор статей на тему сексология и психология отношений.
Ольга Ли
Ольга Ли
Психолог-сексолог
Психолог, сексолог, секс-терапевт, юнгианский аналитик.
Автор тренингов и марафонов для мужчин, женщин и пар.
Более 15 лет практики, +2000 счастливых клиентов! 

Лев Щеглов
Лев Щеглов
Врач-сексопатолог и врач-психотерапевт
Сексолог с 40-летним опытом.
Врач-сексопатолог и врач-психотерапевт.
Доктор медицинских наук.
Сергей Астафьев
Сергей Астафьев
Ментор для экспертов
Предприниматель, инвестор.
Эксперт в области масштабирования бизнеса.
Учредитель более 5 бизнес-компаний.
Приглашенный эксперт и спикер конференций.
Александра Тамбовцева
Александра Тамбовцева
Врач-дерматовенеролог, косметолог
Врач дерматовенеролог, косметолог.
Санолог.
Психолог-сексолог. Спортивный врач.
Специалист по физиологической регуляционной медицине и терапии эмоций цветочными архетипами Баха.
Все преподаватели Академии EDPRO

Отвечаем на популярные
вопросы

Вопросы о поступлении
Как проходят экзамены?
Экзамен по каждой из программ обучения можно сдать удаленно.
Но у каждой программы свои особенности сдачи экзамена.
Детально ознакомиться с процессом сдачи экзамена вы можете на страницах нашего сайта, посвященных описанию программ обучения.
У меня нет высшего образования. Могу я начать обучение?
Да, можете. Для получения диплома о проф. переподготовке необходимо иметь оконченное средне-специальное или высшее образование. Возможны 2 ситуации: 1. До окончания обучения осталось менее 6 месяцев: а. Вы предоставляете справку из вашего образовательного учреждения о том, что вы обучаетесь на соответствующей программе. б. Далее вы зачисляетесь в ООО "Международную Академию дополнительного профессионального образования". в. После получения вашего первого диплома (о средне-специальном или высшем образовании) вы направляете скан-копию в академию EDPRO. г. После сдачи итогового экзамена вы наравне с остальными слушателями получаете диплом о профессиональной переподготовке. 2. До окончания обучения осталось более 6 месяцев: а. Вы предоставляете справку из вашего образовательного учреждения о том, что вы обучаетесь на соответствующей программе. б. Далее вы зачисляетесь в ООО "Международную Академию дополнительного профессионального образования". в. После сдачи итогового экзамена вы получаете сертификат. г. После получения вашего первого диплома (о средне-специальном или высшем образовании) вы направляете скан-копию в академию EDPRO. д. ООО "Международная Академия дополнительного профессионального образования" оформляет для вас диплом о профессиональной переподготовке.
Какие документы потребуются для зачисления?
  • Документ об образовании (средне-специальном или высшем) или справка из университета, если вы в данный момент еще учитесь на последнем курсе;
  • Копия паспорта;
  • Свидетельство о браке, если в вышеуказанных документах разные фамилии (для девушек).
Нужна ли специальная подготовка для поступления?
Специальной подготовки не требуется. Обучаться по каждой из наших программ может любой человек, имеющий среднее-специальное или высшее профессиональное образование.
Вопросы об обучении
Будут ли доступны лекции после окончания обучения?
Обучение длится 6 месяцев.
А доступ ко всем обучающим материалам и записям стажировок у вас на 1,5 года.
Т.е. еще год после окончания обучения вы сможете детально изучать материал и возвращаться к нему при необходимости.
Кто будет отвечать на мои вопросы во время обучения?
В качестве поддержки вас во время обучения будут сопровождать:
1) Кураторы – отвечают на ваши вопросы на обучающей платформе в рамках программы;
2) Преподаватели – вы сможете задать вопросы лично лекторам во время стажировок;
3) Общий чат студентов – в нем вы сможете обсуждать сложные моменты;
4) Техподдержка – поможет решить вопросы с оплатой, доступам к урокам и других техническим деталям.
Как проходит обучение?
Обучение будет в двух форматах: онлайн и оффлайн
Онлайн:
Вы пройдете записанные видеолекции на платформе Геткурс. В личный кабинет вы сможете зайти как с компьютера, так и с планшета или телефона.
В личном кабинете вам будут доступны видео-лекции, но смотреть вы их сможете только постепенно: по мере сдачи промежуточных тестов по уже просмотренному материалу. Скорость прохождения тестов зависит от вас.
Оффлайн:
У вас будет 4 дня стажировки (обычно в субботу и воскресенье) 1 раз в квартал.
Обучение длится 2 квартала, поэтому 4 дня стажировки.
Практические занятия будут проводиться в Москве.
Присутствие на практических занятиях добровольное – вы сможете быть лично, а можете посмотреть запись.
Результативность при личном присутствии выше.
Можно ли оплатить обучение частями?
Да, для вас доступны несколько вариантов беспроцентной рассрочки:
- От онлайн-академии EDPRO
- От банка “Тинькофф”
Список вариантов будет пополняться. Оставьте заявку и наш менеджер поможет вам выбрать наиболее выгодный вариант.
Есть ли у вас лицензия на осуществление образовательной деятельности?
ООО «Международная Академия дополнительного профессионального образования» имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности №040844 от 08.07.2020 г.
Ваш диплом будет зарегистрирован в ФРДО — Федеральный реестр сведений документов об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении. Данный реестр формирует и ведет Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки на основании законов:
• ч. 9, 10 ст. 98, п. 2 ч. 15 ст. 107 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• Постановление Правительства РФ от 26.08.2013 № 729 «О федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении».


Какой документ я получу после окончания обучения?
– Если на момент окончания обучения у вас не будет диплома о среднем профессиональном или высшем образовании, вы получите справку об обучении – сертификат по образцу, самостоятельно установленному исполнителем.
– Если на момент окончания обучения у вас будет высшее или среднее профессиональное, вы получите (или) диплом о профессиональной переподготовке.
Диплом без срока действия, вам не потребуется его регулярно подтверждать
Предоставляете ли вы налоговый вычет?
Да. Налоговый вычет — это возможность вернуть 13% оплаты за ваше обучение в Международной Академии Дополнительного образования EDPRO, если вы являетесь гражданином и налоговым резидентом Российской Федерации.

Отзывы от выпускников

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Экоблогер Юлия Киприна
Экоблогер Юлия Киприна
Психологическое консультирование и коучинг
Екатерина
Екатерина
Психологическое консультирование и коучинг
Кирбитова Людмила
Кирбитова Людмила
Психологическое консультирование и коучинг
Марина
Марина
Психологическое консультирование и коучинг
Горбачева Нина
Горбачева Нина
Психологическое консультирование и коучинг
Питецкая Ольга
Питецкая Ольга
Психологическое консультирование и коучинг
Чибрикова Татьяна
Чибрикова Татьяна
Психологическое консультирование и коучинг
Васильева Юля
Васильева Юля
Психологическое консультирование в сексологии
Так как у меня уже есть психологическое образование, хотелось получить дополнительные навыки, расширить область консультирования. Мне очень понравилось разнообразие спикеров и их подходов, возможность смотреть лекции в удобное для себя время, внимательное отношение и грамотная помощь кураторов курса. Стоит отметить удобную платформу обучения,...
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Меликсетян Элла
Меликсетян Элла
Психологическое консультирование и коучинг
Мне очень хотелось найти себя в новой сфере деятельности для того, чтобы быть полезной людям. И, конечно, получить новые знания и навыки. Я не ожидала такого огромного количества ценного материала и знаний, которые я получила во время обучения. Это дорогого стоит. В целом мне понравилось все. Это и подача материала, и формат курса, и высшего...
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Белых Ольга
Белых Ольга
Психологическое консультирование и коучинг
В коучинг и психологию я пришла после травмы от разрыва отношений в поисках ответов на свои внутренние вопросы и переживания. Благодаря обучению почувствовала, что пришло исцеление и я могу нести свои знания и энергию добра и света другим людям! На курсе доступно такое количество интересных модулей, есть возможность постоянного доступа в...
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Луговкина Инна
Луговкина Инна
Психологическое консультирование в сексологии
Посмотрела бесплатный вебинар с Екатериной Альской, и тема очень откликнулась. Захотела, как минимум, для расширения кругозора отучиться.
Благодарю всех, кто участвовал и участвует в создании и поддержании жизнедеятельности данного курса! Он однозначно создал в моей жизни совершенно новое понимание о важности и необходимости...
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Лиана Шиманович
Лиана Шиманович
Психологическое консультирование и коучинг
Я пришла в программу для получения новых навыков — навыков коуча.
Очень хорошо организованы уроки в модулях: много живых видео- примеров очень полезных и практичных для применения в своей практике сразу после просмотра. Великолепная подача материала всеми спикерами без исключения. Особенно хочется отметить техники из модулей: коучинг 1...
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Маркова Виктория
Маркова Виктория
Психологическое консультирование в сексологии
Я хотела освоить новую профессию для работы в онлайн формате.
Больше всего запомнились техники работы с парой.
В целом обучение очень понравилось. Нашла ответы на свои личные вопросы. Обрела целостность себя, проработав некоторые моменты в себе. Я готова вести людей за собой. В процессе обучения вышла на новый уровень бытия,...
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Никишенкова Жанна
Никишенкова Жанна
Психологическое консультирование в сексологии
На курс я пришла, чтобы понять причину отсутствия моего оргазма.
Мне понравилось удобство изучения, онлайн и офлайн возможность просмотра. Последовательное открывание модулей — 1 модуль в неделю, что помогало планировать свое время. Я поняла, что оргазм у нас в голове и нужно учиться отключать голову. Также хочется отметить такие...
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Екатерина Юрьевна
Екатерина Юрьевна
Психологическое консультирование в сексологии
Я хотела получить новые знания, так как ранее у меня были клиенты с запросами, для решения которых хорошо бы знать сексуальный аспект.
Курс интересный, вовлекает. Есть желание прослушать все уроки ещё раз. Все темы жизненные и актуальные. Здорово, что разные спикеры — это наполняет курс многообразием мнений и методик. Я довольна, что...
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Османова Севиндж
Османова Севиндж
Психологическое консультирование и коучинг
Я пришла за новыми знаниями. Во время обучения я получила не только коучинговые и психологические, но педагогические методики.
По профессии я психолог. В нашей стране я училась 4 года на бакалавра, 2 года в магистратуре. И знаете, за эти 6 месяцев в EDPRО я получила более качественное образование, чем у нас за 6 лет. Я в полном...
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Эльгина Валеева
Эльгина Валеева
Психологическое консультирование и коучинг
На курс я пришла, чтобы расширить кругозор и закрепить свои знания в психологии и коучинге. Из техник больше всего хотелось бы отметить: стрелу коучинга, методики НЛП, метафорические карты, соционику, физиогномику, карьерный коучинг. Больше всего впечатлило количество информации и практик, данных преподавателями. Все просто, четко, показано...
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Моловствова Наталья
Моловствова Наталья
Психологическое консультирование и коучинг
На курс я пришла для того, чтобы и получить новую профессию, и для того, чтобы себя прокачать (вообще, понять чего я стою в этом направлении). Поменять свою жизнь!
Очень зашли техники генеративного коучинга, радикальное прощение, лайф- консультирование, некоторые техники НЛП. Понравилась программа карьерного коучинга и...
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Лифанова Елена
Лифанова Елена
Психологическое консультирование и коучинг
Я хотела освоить новую профессию, расширить свой кругозор, получить новые знания. Все ожидания оправдались на 100%.
Множество техник, методик. Особо хочется отметить стрелу коуча, техники НЛП, МАК карты, Радикальное прошение, техники работы с подавленными эмоциями, пирамиду логических уровней, колесо баланса, стол менторов, три...
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Долгова Марина
Долгова Марина
Психологическое консультирование в сексологии
На курс я пришла с целью улучшить навыки и подход в ведении коуч-сессий. А также для личного опыта и развития.
Курс очень информативный и необходимый для каждого человека, желающего создать гармоничные отношения и воспитать счастливых детей. Понравились методики работы в паре, проработки травм от негативного сексуального опыта, практики...
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