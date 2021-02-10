Программы дополнительного образования и повышения квалификации
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эксперты
На ваши вопросы в рамках курса отвечает практикующий специалист, который знает все тонкости профессии
стажировка
Не обязательная, но очень полезная часть обучения. Помогает оценить свой прогресс и закрепить знания на практике
клиентов
Программы обучения включают отдельный модуль по поиску и взаимодействию с клиентами. И мы помогаем с клиентами для первых консультаций
заработка
Вы получите фундаментальные знания и официальный диплом. Поэтому сможете законно стать частным консультантом или устроиться работать по специальности
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Anti-age специалист.
Член Национального сообщества диетологов и Российского союза нутрициологов и диетологов.
Коуч по радикальному прощению.
Сертифицированный бизнес-тренер.
Профессиональный педагог.
Нейропсихолог.
Соционический коуч. Более 200 консультаций в год.
Тренер, создатель авторских методик по психологии успеха, личностному росту и межличностным отношениям.
Автор тренингов и марафонов для мужчин, женщин и пар.
Более 15 лет практики, +2000 счастливых клиентов!
Врач-сексопатолог и врач-психотерапевт.
Доктор медицинских наук.
Эксперт в области масштабирования бизнеса.
Учредитель более 5 бизнес-компаний.
Приглашенный эксперт и спикер конференций.
Санолог.
Психолог-сексолог. Спортивный врач.
Специалист по физиологической регуляционной медицине и терапии эмоций цветочными архетипами Баха.
Отвечаем на популярные
вопросы
Но у каждой программы свои особенности сдачи экзамена.
Детально ознакомиться с процессом сдачи экзамена вы можете на страницах нашего сайта, посвященных описанию программ обучения.
- Документ об образовании (средне-специальном или высшем) или справка из университета, если вы в данный момент еще учитесь на последнем курсе;
- Копия паспорта;
- Свидетельство о браке, если в вышеуказанных документах разные фамилии (для девушек).
А доступ ко всем обучающим материалам и записям стажировок у вас на 1,5 года.
Т.е. еще год после окончания обучения вы сможете детально изучать материал и возвращаться к нему при необходимости.
1) Кураторы – отвечают на ваши вопросы на обучающей платформе в рамках программы;
2) Преподаватели – вы сможете задать вопросы лично лекторам во время стажировок;
3) Общий чат студентов – в нем вы сможете обсуждать сложные моменты;
4) Техподдержка – поможет решить вопросы с оплатой, доступам к урокам и других техническим деталям.
Онлайн:
Вы пройдете записанные видеолекции на платформе Геткурс. В личный кабинет вы сможете зайти как с компьютера, так и с планшета или телефона.
В личном кабинете вам будут доступны видео-лекции, но смотреть вы их сможете только постепенно: по мере сдачи промежуточных тестов по уже просмотренному материалу. Скорость прохождения тестов зависит от вас.
Оффлайн:
У вас будет 4 дня стажировки (обычно в субботу и воскресенье) 1 раз в квартал.
Обучение длится 2 квартала, поэтому 4 дня стажировки.
Практические занятия будут проводиться в Москве.
Присутствие на практических занятиях добровольное – вы сможете быть лично, а можете посмотреть запись.
Результативность при личном присутствии выше.
- От онлайн-академии EDPRO
- От банка “Тинькофф”
Список вариантов будет пополняться. Оставьте заявку и наш менеджер поможет вам выбрать наиболее выгодный вариант.
Ваш диплом будет зарегистрирован в ФРДО — Федеральный реестр сведений документов об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении. Данный реестр формирует и ведет Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки на основании законов:
• ч. 9, 10 ст. 98, п. 2 ч. 15 ст. 107 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• Постановление Правительства РФ от 26.08.2013 № 729 «О федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении».
– Если на момент окончания обучения у вас будет высшее или среднее профессиональное, вы получите (или) диплом о профессиональной переподготовке.
Диплом без срока действия, вам не потребуется его регулярно подтверждать
Отзывы от выпускников
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Благодарю всех, кто участвовал и участвует в создании и поддержании жизнедеятельности данного курса! Он однозначно создал в моей жизни совершенно новое понимание о важности и необходимости...
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Благодарю всех, кто участвовал и участвует в создании и поддержании жизнедеятельности данного курса! Он однозначно создал в моей жизни совершенно новое понимание о важности и необходимости достоверной базы знаний в области психо-сексуального развития. И я с радостью делюсь и буду делиться этими знаниями с моими клиентами. Теперь у меня есть множество методик, которые способствуют повышению качества жизни в целом и интимной сферы в частности. Их мощную эффективную работу я наблюдаю уже сегодня на своем примере и примерах тех, кто приходит на мои консультации. И я очень рада, что эти ценные знания и бесценный опыт от их проживания теперь стали моими. Теперь в моем распоряжении огромное количество техник. Особенно откликнулась танцетерапия в сексологии!
Я смогла качественно улучшить свою интимную жизнь и теперь с радостью помогаю это сделать другим.
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Очень хорошо организованы уроки в модулях: много живых видео- примеров очень полезных и практичных для применения в своей практике сразу после просмотра. Великолепная подача материала всеми спикерами без исключения. Особенно хочется отметить техники из модулей: коучинг 1...
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Очень хорошо организованы уроки в модулях: много живых видео- примеров очень полезных и практичных для применения в своей практике сразу после просмотра. Великолепная подача материала всеми спикерами без исключения. Особенно хочется отметить техники из модулей: коучинг 1 поколения, НЛП, генеративный коучинг, МАК карты, нейротехнологии и саморегуляция.
Мне полученные знания помогли определиться с выбором в направлении моей будущей карьеры. Я с января месяца начинаю свою новую учебу в одном Канадском Университете по специальности «Master of Arts in Counselling Psychology». После окончания этой программы, примерно через 3 года, я смогу работать психотерапевтом в Северной Америке и не только.
Если есть желание лучше познать и понять себя, а также получить широкие практические знания в разделе психологического консультирования и приобрести специальность коуча, идите и учитесь. Не пожалеете в любом случае, так как полученные знания очень практичны. Ваши денежные инвестиции того стоят, потому как вы вкладываете в собственное развитие.
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Больше всего запомнились техники работы с парой.
В целом обучение очень понравилось. Нашла ответы на свои личные вопросы. Обрела целостность себя, проработав некоторые моменты в себе. Я готова вести людей за собой. В процессе обучения вышла на новый уровень бытия,...
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Больше всего запомнились техники работы с парой.
В целом обучение очень понравилось. Нашла ответы на свои личные вопросы. Обрела целостность себя, проработав некоторые моменты в себе. Я готова вести людей за собой. В процессе обучения вышла на новый уровень бытия, освоив новую нишу и начав карьеру консультирования в области сексологии.
Однозначно, это лучшее вложение в себя, в свою личную жизнь!
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Мне понравилось удобство изучения, онлайн и офлайн возможность просмотра. Последовательное открывание модулей — 1 модуль в неделю, что помогало планировать свое время. Я поняла, что оргазм у нас в голове и нужно учиться отключать голову. Также хочется отметить такие...
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Мне понравилось удобство изучения, онлайн и офлайн возможность просмотра. Последовательное открывание модулей — 1 модуль в неделю, что помогало планировать свое время. Я поняла, что оргазм у нас в голове и нужно учиться отключать голову. Также хочется отметить такие техники, как мост, чувственное фокусирование, ну и, конечно, особо стоит отметить тему сексуального образования детей.
Я получила новые знания, которые помогли разобраться в себе. Цель, поставленная мною достигнута, и я начала применять полученные знания в своей жизни и жизни людей, которые ко мне теперь обращаются.
Если вы все еще сомневаетесь, то советую вам идти навстречу этим уникальным знаниям, некоторые собранные годами, с разных направлений нашими преподавателями. Есть и современные исследования, что позволяют взглянуть на сексологию с абсолютно разных сторон и поколений.
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Курс интересный, вовлекает. Есть желание прослушать все уроки ещё раз. Все темы жизненные и актуальные. Здорово, что разные спикеры — это наполняет курс многообразием мнений и методик. Я довольна, что...
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Курс интересный, вовлекает. Есть желание прослушать все уроки ещё раз. Все темы жизненные и актуальные. Здорово, что разные спикеры — это наполняет курс многообразием мнений и методик. Я довольна, что прошла этот курс и благодарна спикерам и организаторам. Расширила свои знания и подкрепила имеющиеся!
Для тех, кто консультирует людей, думаю им сомневаться не свойственно, однозначно — идти на курс. Для тех, кто далёк от коучинга, и при этом есть свои вопросы сексуального характера (редко получаешь удовольствие, партнёр не доволен тобой или ты им, чего-то стесняешься), то этот курс раскроет тебе глаза с научной точки зрения, и тебе будет легче решить свои задачи — секс заиграет для тебя новыми красками.
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По профессии я психолог. В нашей стране я училась 4 года на бакалавра, 2 года в магистратуре. И знаете, за эти 6 месяцев в EDPRО я получила более качественное образование, чем у нас за 6 лет. Я в полном...
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По профессии я психолог. В нашей стране я училась 4 года на бакалавра, 2 года в магистратуре. И знаете, за эти 6 месяцев в EDPRО я получила более качественное образование, чем у нас за 6 лет. Я в полном восторге от вашей программы. Это действительно бесценная информация! Я многое узнала из обучения. Благодарю!
Учиться в EDPRO — это радость и наполнение. Это огромное количество знаний. Обучение помогло мне получить новые бесценные знания.
Я бы сказала всем — «даже и не задумывайтесь, потому что такого курса вы не найдете!»
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Если вы все еще сомневаетесь, то я желаю вам верить в себя и двигаться вперед в знания!
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Очень зашли техники генеративного коучинга, радикальное прощение, лайф- консультирование, некоторые техники НЛП. Понравилась программа карьерного коучинга и...
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Очень зашли техники генеративного коучинга, радикальное прощение, лайф- консультирование, некоторые техники НЛП. Понравилась программа карьерного коучинга и символодрамы, коучинг взаимоотношений и семейных отношений. Техники остальных модулей обязательно помогут мне как сопровождающие техники!
Очень внушительный объём материала. Такое в рамках переподготовки ни разу не встречала. Это ценно! Ты выходишь в формат новой профессии с огромным багажом. Качественные записи уроков (ни намёка на формальность). Шикарные стажировки (это время проживаешь как одно мгновение).
Я получила новые знания, начала практиковать. Так же применяю полученные знания в своей обычной жизни и в рабочем процессе.
Советую всем — ни минуты не сомневаться. Если хоть раз подумали, что хотите изменить свою жизнь, то это обучение точно ваше! Смело подавайте документы и окунайтесь в новую жизнь.
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Множество техник, методик. Особо хочется отметить стрелу коуча, техники НЛП, МАК карты, Радикальное прошение, техники работы с подавленными эмоциями, пирамиду логических уровней, колесо баланса, стол менторов, три...
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Множество техник, методик. Особо хочется отметить стрелу коуча, техники НЛП, МАК карты, Радикальное прошение, техники работы с подавленными эмоциями, пирамиду логических уровней, колесо баланса, стол менторов, три стула, генеративный Коучинг, коучинг взаимоотношений, техника Уолта Диснея.
Безумно понравились качество программы, формат курса, подача материала, поддержка куратора и службы поддержки, которые помогали 24/7.
Обучение в Академии EDPRO помогло мне начать новую карьеру! Сегодня я занимаюсь любимым делом в свободном режиме. Я получила новые знания, которые можно применять и в жизни, и в карьере!
Идите на обучение в академию EDPRO! Выбирайте любой курс, который вам интересен! Без сомнений! Академия выдаёт диплом государственного образца, что очень важно. Предлагает различные варианты оплаты! Полученные знания и подача материала стоят того, чтобы вложить в себя время и финансы. Все затраты окупаются в процессе обучения по вашему желанию!
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Курс очень информативный и необходимый для каждого человека, желающего создать гармоничные отношения и воспитать счастливых детей. Понравились методики работы в паре, проработки травм от негативного сексуального опыта, практики...
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Курс очень информативный и необходимый для каждого человека, желающего создать гармоничные отношения и воспитать счастливых детей. Понравились методики работы в паре, проработки травм от негативного сексуального опыта, практики по усилению чувственности.
Курс действительно потрясающий. Преподаватели очень сильные. Счастлива учиться у Щеглова. Вся информация даётся последовательно, подробно и понятно!
Новое образование дало мне возможность освоить новую профессию, улучшить качество работы.
Тем, кто еще сомневается я желаю учиться и наслаждаться! Если вы переживаете из-за денег, то спешу сообщить вам, что я вернула инвестированные деньги в обучение уже в первые три месяца обучения.
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